Москва, 10 ноября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Военная ситуация в Нагорном Карабахе является «по-настоящему большой трагедией». Об этом 10 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Бёклин Арнольд. Война. 1897

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"Происходящее в Карабахе — по-настоящему большая трагедия», — сказал он.

Президент отметил наметившийся компромисс и достигнутые договорённости.

«Надеюсь, что все предпринятые нами шаги приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — заявил Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС.