Москва, 10 ноября, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Заключение договора об остановке военных действий в Нагорном Карабахе является победой народов Армении и Азербайджана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Заявление Владимира Путина о подписании договора о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией

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"Это победа народов двух стран — и Азербайджана, и Армении — потому что остановилась война», — сказал Песков.

При этом он отметил, что для остановки боевых действий и для контроля за перемирием в Нагорный Карабах заходят российские миротворцы, которые будут обеспечивать отсутствие военных действий.