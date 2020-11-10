Москва, 10 ноября, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом может продолжиться ещё как минимум неделю-полторы. Об этом журналистам заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках. Санкт-Петербург

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

"Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум 7−10 дней», — сказала Пшеничная.

По её словам, обычно с наступлением холодов циркуляция вирусов в воздухе замедляется, однако сделает ли это коронавирус, на данный момент сказать сложно, поскольку на этот процесс влияет ряд факторов, таких как соблюдение санитарных требований, погодные условия и сезонный рост заболеваемости иными инфекциями: «К сожалению, часть жителей продолжает игнорировать рекомендованные меры профилактики, подвергая риску как себя, так и своих близких. Следует понять, что игнорирование элементарных мер профилактики позволяет вирусу беспрепятственно циркулировать среди населения, приводя к росту как заболеваемости, так и числа госпитализаций».