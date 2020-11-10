Москва, 10 ноября, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил национализировать аптечную сеть страны на фоне пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Аптека

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"Мы предложили национализировать аптечную сеть, восстановить первичное звено и проявить волю и характер в том числе и премьер-министру», — заявил Зюганов.

Он отметил, что рынку выгодна пандемия.

«На рынке выгодно, когда вы болеете, больше ешьте таблеток, в данном случае рынок заинтересован в больных, а не в лечении», — отметил коммунист.

В Госдуме в закрытом режиме прошла встреча депутатов с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.