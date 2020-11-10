Москва, 10 ноября, 2020, 11:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 368 человек. Об этом 10 ноября сообщил оперативный штаб Москвы.

Mos.ru Больничная палата

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Это на 112 случаев больше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 256 летальных исходов.

Всего в РФ с начала пандемии от COVID-19 умер 31 161 человек.