Москва, 10 ноября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщил источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус

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Это на 821 случай меньше, чем сутками ранее, когда выявили 21 798 случаев заражения коронавирусом.

Всего в России за время пандемии выявили 1 817 109 случаев заражения.