Москва, 10 ноября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В России возобновляется работа по созданию транспортного коридора Север — Юг. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании нового объекта инфраструктуры, необходимого для этого.

Mmport.ru Махачкалинский морской торговый порт

Проект транспортного коридора, позволяющего наладить торговлю между Индией и Западной Европой через Иран и Россию, задумывался ещё 20 лет назад, но по-прежнему не реализован.

Согласно постановлению, в Лиманском районе Астраханской области будет создана портовая особая экономическая зона (ОЭЗ), которую объединят с уже существующей ОЭЗ «Лотос». В результате будет создан Каспийский кластер.

«Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора Север — Юг, связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В Каспийском кластере будет создана необходимая для бизнеса инфраструктура, проведены инженерные коммуникации. В ближайшие два года в проект будет вложено 2,5 млрд рублей.

Будущим резидентам кластера предоставят налоговые и таможенные льготы, а также поддержку со стороны управляющей компании для реализации проектов.