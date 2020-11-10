Сосновый Бор, Ленинградская область, 10 ноября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. После 45 лет успешной эксплуатации на Ленинградской АЭС окончательно остановлен второй энергоблок типа РБМК-1000. Об этом 10 ноября сообщили пресс-службе филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция».

Росэнергоатом Зал энергоблока ЛАЭС

«Специалисты заглушили реактор и отключили энергоблок от единой энергосистемы России», — говорится в сообщении.

Окончательная остановка энергоблока была произведена в 00:31 мск 10 ноября. Решение о постепенном выводе блока №2 из эксплуатации принято в связи с запуском нового энергоблока типа ВВЭР-1200, ставшего шестым на ЛАЭС и вторым в рамках проекта ЛАЭС-2.

Всего с 11 ноября 1975 года остановленный сегодня второй энергоблок ЛАЭС выработал 277,572 млрд кВт•часов электроэнергии.

«В течение четырех лет энергоблок будет находиться в режиме эксплуатации без генерации. За это время из реактора и бассейна выдержки будет полностью удалено ядерное топливо», — уточнили на ЛАЭС.

Как и в случае с первым энергоблоком, остановленным в декабре 2018 года, со вторым блоком будут проводиться необходимые штатные операции. Выгруженное ядерное топливо из реакторов передадут в специально созданное предприятие «Опытно-демонстрационный инженерный центр» (ОДИЦ РБМК).

«К моменту останова второго энергоблока ЛАЭС уже начата опытно-промышленная эксплуатация нового инновационного энергоблока поколения «3+» повышенной мощности ВВЭР-1200. Замещение выбывающих мощностей будет незаметным для потребителей электроэнергии», — отметил Андрей Петров, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом».

Напомним, Ростехнадзор выдал разрешение на начало этапа опытно-промышленной эксплуатации нового энергоблока №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС. Ввод энергоблока №6 ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.

«Замещение выбывающих мощностей будет незаметным для потребителей электроэнергии, — отметил Андрей Петров. — По сравнению с энергоблоками РБМК новые вводимые энергоблоки ВВЭР-1200 имеют ряд преимуществ: они на 20% мощнее, а срок службы их незаменяемого оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет».

Ленинградская АЭС — крупнейший производитель электроэнергии в Северо-Западном федеральном округе России. Ее доля в обеспечении энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области в последние годы составляет более 56%. После ввода в промышленную эксплуатации двух новых блоков ВВЭР-1200 этот показатель прогнозируется в размере 60−62%.