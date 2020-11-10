Омск, 10 ноября, 2020, 09:49 — ИА Регнум. Концепцию праздничного оформления территории города к Новому году и Рождеству утвердили в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 ноября в мэрии Омска.

Admomsk.ru Новогодний логотип Омска

В логотипе Омска, помимо елового леса и снежинок, появится слоган «В Новый год за счастьем». Цветовая гамма — синие и зелёные тона.

В оформлении также .elen задействованы основные достопримечательности Омска из разных эпох: Тарские ворота, Свято-Никольский Казачий собор, шар «Держава» и другие.

«Развитие концепции предусматривает более крупное отображение достопримечательностей для оформления баннерных панно на улицах города и Главной городской елки», — говорится в сообщении мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в столице Татарии начали устанавливать ёлку возле центра семьи «Казан».

Читайте также: В Казани приступили к установке новогодней ели