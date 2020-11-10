Санкт-Петербург, 10 ноября, 2020, 09:21 — ИА Регнум. Строительство железнодорожного кольца в Петербурге, включающего в себя 7-километровый подземный железнодорожный тоннель между Балтийским и Финляндским вокзалами, планируется начать в 2025 году. Об этом журналистам сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

До этого времени пройдут проектировочные работы, само строительство тоннеля потребует не менее пяти лет, его запуск может состояться в 2030 году. Одновременно будут выполнены работы по модернизации существующей железнодорожной инфраструктуры и ее приспособлению для пассажирского сообщения в режиме городской железной дороги.

Трасса будущего железнодорожного кольца на 85% будет близка к планируемой трассировке кольцевой линии Петербургского метрополитена. Это позволит в будущем создать удобные пересадочные узлы для перехода пассажиров с одного вида транспорта на другой.

Пассажиропоток железнодорожного кольца предварительно оценивается в объеме более 400 тыс. человек в сутки. На нем будет 17 станций, в том числе девять — с пересадкой на метро.