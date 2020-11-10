Симферополь, 10 ноября, 2020, 08:34 — ИА Регнум. Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес прибыла в Крым для открытия почетного консульства, сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

Mil.ru Флаги России и Никарагуа

Дипломата сопровождал постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Иностранные гости посетили Аджимушкайские каменоломни и гору Митридат.

Мурадов отметил, что представительство Никарагуа станет первым консульским учреждением иностранного государства в российском Крыму. Консульство будет открыто в Симферополе.

Отметим, Крым в составе России признали Никарагуа, Афганистан, Венесуэла, Куба, Сирия, Судан и КНДР.