Варшава, 10 ноября, 2020, 01:01 — ИА Регнум. Российские компании «Газпром» и «Газпром экспорт» выдвинули польской PGNiG встречное условие, предложив пересмотреть установленную в Ямальском контракте цену на газ в сторону повышения. Об этом говорится в распространённом 9 ноября заявлении польской компании.

Иван Шилов ИА REGNUM

Запрос на пересмотр цены из России в Польшу был направлен в ответ на обращение PGNiG от 1 ноября 2020 года, в котором тот просил учесть, что текущие ценовые условия «не отвечают рыночной ситуации», и просил уменьшить тариф.

По оценке польской компании, полученное от Газпрома предложение о повышении цены «безосновательно» и «не соответствует формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Ямальский контракт» был подписан 25 сентября 1996 года. По этому соглашению Газпром поставляет польской PGNiG порядка 10 млрд кубометров природного газа ежегодно. Срок действия контракта истекает в 2022 году.

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