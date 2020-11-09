Вашингтон, 9 ноября, 2020, 22:47 — ИА Регнум. Четыре гражданина Китая вписаны в санкционные списки США из-за ситуации с Гонконгом, сообщили 9 ноября в американском минфине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон поддерживает сепаратистские настроения оппозиции в Гонконге с целью ослабления Китая. Каждый раз, когда в Гонконге происходят беспорядки, из США звучат обвинения в адрес Пекина в «насилии».

Это делается на фоне торговой войны США и Китая. Так, в начале ноября власти Гонконга пообещали оспорить в ВТО требование Штатов о маркировке гонконгской продукции как «сделанной в Китае».