«Локомотив» может расстаться со Смоловым в ближайшее время
Москва, 9 ноября, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Согласно информации портала «Чемпионат», московский «Локомотив» в ближайшее время может расстаться с нападающим Федором Смоловым.
Елена Рыбакова
Фёдор Смолов
«В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт», — приводит слова инсайдера «Чемпионат».
В текущем сезоне форвард провел 12 матчей в чемпионате России и забил три мяча.