Москва, 9 ноября, 2020, 22:32 — ИА Регнум. Согласно информации портала «Чемпионат», московский «Локомотив» в ближайшее время может расстаться с нападающим Федором Смоловым.

Елена Рыбакова Фёдор Смолов

«В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт», — приводит слова инсайдера «Чемпионат».

В текущем сезоне форвард провел 12 матчей в чемпионате России и забил три мяча.