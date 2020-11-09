Киев, 9 ноября, 2020, 21:41 — ИА Регнум. Новый план действий по Донбассу, который сейчас предлагает украинская делегация в контактной группе по урегулированию, позволит России закончить войну в Донбассе, «не потеряв лица».

ИА Красная Весна На линии фронта. ДНР

Об этом сегодня, 9 ноября, в комментарии УНН сказал спикер украинской делегации Алексей Арестович.

Арестович заявил, что в Киеве видят желание России закончить войну в Донбассе, поскольку «они уже не тянут».

«Прежде всего — (не тянут) экономически и политически. Они хотели бы уйти. Здесь вопрос — дать им возможность сохранить лицо, так называемый золотой мост, потому что они же не могут пойти в таком нарративе, что «мы проиграли совместному давлению Украины и ОБСЕ»», — заявил представитель украинской делегации.

По его словам, новый план дает такую возможность, поскольку основным посылом в документе являются общие международные усилия.

«Они (Россия) могут рассказать собственному электорату и вне, что они с привлечением международных организаций достигли мира в Донбассе… и там была их ведущая роль. Пусть говорят — только бы вывели войска», — подчеркнул спикер.

ИА REGNUM напоминает, что 3 ноября глава делегации Украины в контактной группе по мирному урегулированию ситуации Леонид Кравчук заявил, что Россия «устала» от войны в Донбассе. Соответственно, подчеркнул он, для продвижения в урегулировании стороны должны совместно найти какие-то пути, которые не поставят Россию в невыгодное положение.

5 ноября Украина представила свой новый план урегулирования ситуации в Донбассе, по которому уже 31 марта 2021 года в республиках должна смениться власть через выборы под патронатом Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Россия устала от войны в Донбассе, и это обстоятельство дает шанс ее завершить.