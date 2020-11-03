Киев, , 15:35 — REGNUM Россия «устала» от войны в Донбассе, заявил глава делегации Украины в контактной группе по мирному урегулированию ситуации Леонид Кравчук.

Свое высказывание первый президент Украины сделал в интервью «Интерфакс-Украина».

Соответственно, заявил Кравчук, для продвижения в урегулировании стороны должны совместно найти какие-то пути, которые не поставят Россию в невыгодное положение.

«Если бы мы нашли совместно какие-то пути, которые не поставили, как они считают, Россию в невыгодное положение, в политически международном плане, я думаю, что это дало бы конкретные результаты», — сказал представитель Киева.

Кравчук в очередной раз заявил, что как глава украинской делегации он готов на компромиссы по Донбассу:

«Но компромиссы — это же взаимные, а не просто односторонние компромиссы или одностороннее движение. Это движение навстречу. Компромиссы — это поиск лучшего решения».

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2019 года президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия устала от войны в Донбассе и это дает шанс ее завершить. «Есть шанс, что и российская сторона устала от этого процесса. Все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и свою независимость. Я думаю, что если у кого-то сначала были такие мысли, то сейчас все уверенно это понимают», — заявил он на пресс-конференции.