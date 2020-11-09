Москва, 9 ноября, 2020, 21:03 — ИА Регнум. За время работы Владимира Якушева на посту главы Минстроя РФ многое удалось сделать для страны, написал 9 ноября российский вице-премьер Марат Хуснуллин в Facebook.

Minstroyrf.ru Владимир Якушев

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Комментируя отставку Якушева, Хуснуллин поблагодарил чиновника за работу, назвав его «большим профессионалом, с которым было приятно работать».

Хуснуллин «Мне кажется, мы многое успели сделать. Желаю удачи и успехов на новом посту, ещё обязательно проведём вместе совещание по вводу жилья в УрФО».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Якушев назначен полпредом президента России в Уральском федеральном округе. Главой Минстроя РФ временно назначен Ирек Файзуллин.