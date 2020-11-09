Минобороны: российский Ми-24 в Армении был сбит из ПЗРК
Москва, 9 ноября, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Российский вертолёт Ми-24, сбитый в воздушном пространстве Армении, был атакован с земли из ПЗРК, сообщили 9 ноября в Миноброны РФ.
Mil.ru
Применение ПЗРК
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По данным российской стороны, в результате этой атаки погибли два члена экипажа, один раненый «эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Ми-24 сбит на границе с Азербайджаном в 17:30 мск. Вертолёт упал в горах на территории Армении.