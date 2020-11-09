Москва, 9 ноября, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Российский вертолёт Ми-24 был сбит в воздушном пространстве Армении возле границы с Азербайджаном, погибли два человека, сообщает 9 ноября Минобороны России.

DanieVDM Вертолёт Ми-24

Инцидент произошёл около 17:30 мск. Вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы и был обстрелян из ПЗРК.

«9 ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования. Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету», — сообщает российской военное ведомство.

По данным МЧС Армении, российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак.