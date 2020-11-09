Ереван, 9 ноября, 2020, 19:26 — ИА Регнум. На территории Армении упал сбитый российский вертолет, сообщает 9 ноября агентство Sputnik Армения со ссылкой на неназванный источник в российский силовых структурах.

Igor Dvurekov Российский военный вертолёт

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации нет.

Агентство утверждает, что российский вертолет был сбит со стороны Нахичеванской автономной Республики, входящей в состав Азербайджана. Вертолет упал на территории Армении.

Подробности пока уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Армении и Азербайджана для предотвращения прямого военного столкновения между ними развернуты подразделения российских пограничников.

Напомним, с 27 декабря Азербайджан проводит наступательную военную операцию против Нагорно-Карабахской Республики (НКР), которую поддерживает Армения. При этом Ереван так и не признал НКР.