Москва, 9 ноября, 2020, 19:14 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил исключить депутатов от КПРФ из процедуры по утверждению министров, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Мы бы хотели, чтобы участвовали в утверждении только те партии, депутаты, которые голосовали за поправки в Конституцию, ибо те, кто не голосовал — у них какое право пользоваться этой поправкой? Они против расширения прав парламента», — рассуждает Жириновский.

Тем не менее ему пришлось согласится, по определению парламентария, с «колхозным вариантом» утверждения министров.

«Сегодня у нас радостный день, за тысячелетнюю историю России депутаты получили право утверждать своих министров, это, конечно, очень нам приятно», — отметил лидер ЛДПР.

В соответствии с новым законом о формировании правительства РФ премьер-министр представил на обсуждение Госдумы шесть кандидатур: пять — на пост глав министерств и одну на должность вице-премьера.