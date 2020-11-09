Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 18:22 — ИА Регнум. Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил на два месяца в СИЗО 15-летнего Серафима Б., обвиненного в попытке убить своих родителей и шестилетнюю племянницу. Об этом 9 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Напомним, 15-летний школьник был задержан в ночь на 8 ноября в квартире своих родителей на Лужской улице. В ходе предварительного расследования установлено, что в ту ночь на почве личных неприязненных отношений подросток нанес своей племяннице три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча. На крики девочки прибежали родителя подростка, он несколько раз выстрелил в них из травматического пистолета отца.

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В результате травмы головы получила мать школьника и отец, который смог предотвратить убийства, заломив руку сыну. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 января 2021 года», — уточнили в суде.