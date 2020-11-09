Москва, 9 ноября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Фракция «Единой России» в Госдуме приняла решение поддержать кандидатов на посты глав пяти министерств и вице-премьера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября сообщили во фракции.

Duma.gov.ru

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"Единая Россия» приняла решение поддержать», — сказал собеседник агентства.

Парламентарии 10 ноября обсудят назначение на пост главы Минэнерго Николая Шульгинова, на пост главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева, главы Минприроды — Александра Козлова и главы Минвостокразвития — Алексея Чекунова, вице-премьера — Александра Новака.