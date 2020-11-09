Москва, 9 ноября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Совет Думы решил на пленарном заседании 10 ноября рассмотреть внесенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности вице-премьера и министров Российской Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Заседание Госдумы

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"В рамках Совета Государственной думы принято решение вопросы утверждения кандидатур поставить на завтрашнее пленарное заседание», — сказал Володин.

По его словам, также определена процедура по рассмотрению вопроса.

«Предстоит в обязательном порядке кандидатам выступить со своим видением будущей работы, как будут решаться задачи перед депутатами Государственной думы. Все понимают свою ответственность», — заявил он.

И в этой связи каждая политическая фракция по каждой кандидатуре внесенной, сформирует свою позицию и будет с ней выступать, добавил Володин.

По его словам, в соответствии с новыми положениями Конституции избиратели через своих депутатов завтра будут принимать участие в формировании правительства, в утверждении на должность вице-премьера и еще пяти министров Российской Федерации.