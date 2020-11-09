Москва, 9 ноября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Кандидаты на на посты глав министерств хорошо ориентируются в тех проблемах, которые им предстоит в ближайшее время решать. Об этом 9 ноября заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после рассмотрения кандидатов на посты глав министерств в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Следите за развитием событий в трансляции: «Мишустин обновляет правительство — все новости»

"На мой взгляд, это шаг в правильном направлении. Сегодняшняя беседа показала, что они представляют те проблемы, которыми предстоит заниматься, а Новак, один из опытных министров, будет координировать не только энергетику, но и промышленность», — заявил Зюганов.

По его мнению, сложная международная ситуация привела к тому, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин решили «в срочном порядке ремонтировать правительство».

«Кризис всё больше охватывает планету, что бодание в Америке закончится тем, что и доллар будет лихорадить, что две крупнейшие страны, Германия и Франция, по сути дела, под напором коронавируса подняли руки вверх и пытаются отсидеться, а значит потребность в нашем сырье будет минимальная», — указал он.

Парламентарии обсудят назначение на пост главы Минэнерго Николая Шульгинова, на пост главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева, главы Минприроды — Александра Козлова и главы Минвостокразвития — Алексея Чекунова, вице-премьера — Александра Новака.