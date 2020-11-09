Москва, 9 ноября, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В связи с эпидемией коронавируса и сложной внешнеполитической ситуацией в России возникла необходимость в кадровых переменах в правительстве. Об этом 9 ноября заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после консультаций в Госдуме кандидатов на посты глав министерств.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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"Видимо, Путин и Мишустин, прекрасно понимая, что кризис всё больше охватывает планету, что бодание в Америке закончится тем, что и доллар будет лихорадить, что две крупнейшие страны, Германия и Франция, по сути дела, под напором коронавируса подняли руки вверх и пытаются отсидеться, а значит, потребность в нашем сырье будет минимальная, решили в срочном порядке ремонтировать правительство», — заявил Зюганов.

Парламентарии обсудят назначение на пост главы Минэнерго Николая Шульгинова, на пост главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева, главы Минприроды — Александра Козлова и главы Минвостокразвития — Алексея Чекунова, вице-премьера — Александра Новака.