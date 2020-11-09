Москва, 9 ноября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Процедура назначения министров в соответствии с порядком, определённым новой Конституцией, должна быть лучше проработана. Об этом 9 ноября заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после рассмотрения кандидатов на посты глав министерств в Госдуме.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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"Я сегодня Володину (спикеру Госдумы Вячеславу Володину) сказал, что надо эту процедуру хорошо продумать. Нельзя так: вчера прочитали по интернету, сегодня утром внесли, давайте немедленно проведём встречи и завтра уже рассматривать», — заявил Зюганов.

Эта процедура должна продолжаться минимум неделю, уверен он.

«Надо с каждым из кандидатов обстоятельно обсудить, услышать их приоритеты, программу, которую они собираются реализовать, изучить внимательно их возможности, команду», — указал глава КПРФ.

«На мой взгляд, делается это впопыхах», — подчеркнул Зюганов.

Парламентарии обсудят назначение на пост главы Минэнерго Николая Шульгинова, на пост главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева, главы Минприроды — Александра Козлова и главы Минвостокразвития — Алексея Чекунова, вице-премьера — Александра Новака.