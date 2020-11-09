Киев, 9 ноября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Украинский политический эксперт Юрий Бутусов заявляет, что на месте кандидата президента США Джо Байдена не спешил бы с визитом на Украину.

Gage Skidmore Джо Байден

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Со своим комментарием эксперт выступил 9 ноября.

«Зеленский слов на ветер не бросает… 19 мая 2020 г. генеральный прокурор по распоряжению президента Украины открыла уголовное дело для расследования связей Порошенко и Байдена. Байден до сих пор уклоняется от дачи показаний, ему просто опасно появляться в стране, где против него ведется следствие и могут быть выдвинуты подозрения», — саркастически отмечает Бутусов.

Он также выражает надежду, что как можно быстрее действующий президент Украины сообщит о ходе расследования, а генпрокуратура даст правовую оценку давлению Байдена на Порошенко в телефонном разговоре.

«Будьте беспощадны, Владимир Александрович, как вы умеете», — призвал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в мае этого года народный депутат РадыАндрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции экс-президента Порошенко. На обнародованных записях — переговоры людей с «голосами, похожими на Порошенко и Байдена» о назначениях и действиях украинской власти.

20 мая на большой пресс-конференции президент Зеленский заявил, что «это не последний звонок, который увидят украинцы».

«Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы, я знаю, что генеральный прокурор… зарегистрировала уголовное производство… Будут расследовать. Я знаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена» , — заявил президент Украины.

Интересно, что открытой информации о том, на каком этапе сейчас находится дело в отношении Байдена, в настоящий момент нет.