Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому, пообещали передать бесплатные лекарства в течение недели. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян по итогам совещаний с чиновниками Смольного.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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"Было принято решение об объединении усилий. Мы постоянно находимся во взаимосвязи и координируем все принимаемые решения», — сказал Каграманян.

Замминистра сообщил, что накануне в Петербурге было решено усовершенствовать нормативную базу, чтобы облегчить медицинским учреждениям работу в условиях пандемии.

«Для того чтобы оперативно началось лекарственное обеспечение пациентов в амбулаторных условиях», — заявил чиновник Минздрава в эфире регионального телеканала «78». Деньги на эти цели уже поступили из федерального центра, накануне комздрав их перевел 18 районам города.

«Задача поставлена, чтобы уже в течение этой недели пациенты, проходящие лечение в амбулаторных условиях, начали получать лекарственные препараты бесплатно за счет средств, выделенных государством», — подчеркнул Каграманян.

В Петербурге также приобрели 21 тысячу пульсоксиметров, что тоже должно помочь людям лечиться на дому. Кроме того, было решено внедрить работу кол-центров на уровне каждой поликлиники. Позднее речевые модули и успешные практики могут тиражировать на все регионы России.

Напомним, в последние дни ежесуточно в Петербурге находят более 1 тыс. зараженных коронавирусом. Делегация из сотрудников Минздрава прибыла в Северную столицу 8 ноября.