Мурманск, 9 ноября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Мурманская область получила из резервного фонда РФ 5,7 млн рублей на закупку лабораторного оборудования. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, средства пойдут на приобретение дополнительного оборудования для тестирования на COVID-19.

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«С помощью дополнительного оборудования мы сможем нарастить объемы и увеличить охват тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции», — уточнили в региональном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию у 234 человек.