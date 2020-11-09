Мурманск, , 11:31 — REGNUM В Мурманской области скончались еще десять человек с COVID-19, общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 344. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, за минувшие сутки в регионе выявили 234 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Лидеры по приросту заболевших — Мурманск (+78), Мочегорск (+30) и Североморск (+29).

На лечении с COVID-19 находятся 4229 человек.