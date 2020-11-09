Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Для перехода на «смешанный» формат обучения школам в Петербурге потребуется еще неделя. Об этом сообщили в Центре оценки качества образования и информационных технологий. «Все уроки для обучающихся, перешедших на смешанный формат, начнутся с 16 ноября», — оповестили в Центре.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

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Напомним, с 9 ноября школьники вернулись с каникул, и все дети должны ходить на уроки очно. Для «дистанционки» можно воспользоваться специальным порталом, где уже появилось расписание онлайн-уроков для учащихся с 5 по 11 классы, но действовать оно будет только со следующего понедельника.

На «смешанный формат» домашнего обучения ученика можно перевести при желании родителей и после подачи заявления на имя директора, где говорится, что«ребенок не будет посещать занятия по семейным обстоятельствам, и родители берут на себя ответственность за освоение образовательной программы, а также за жизнь и здоровье своего ребенка».

По сути ситуация будет напоминать самообучение, или «семейное обучение», как называют это в Смольном: из школы таких учеников не исключают, оценки им выставляют по четвертям, но за постижение материала будут отвечать родители и сам школьник.

«Родителям важно понимать, что учитель не может организовать для таких детей обучение с использованием дистанционных технологий, так как ведет уроки для тех, кто присутствует в классе. Тем не менее ребенок, оставшийся дома, сможет не только самостоятельно изучать учебник и выполнять задания, размещенные в электронном дневнике или присланные по электронной почте, но и смотреть онлайн-уроки по основным предметам, которые будут вести петербургские педагоги, или использовать региональный портал дистанционного обучения», — заявляют в комитете по образованию Петербурга.

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