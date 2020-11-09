Варшава, 9 ноября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши опубликовало обновленный список категорий товаров, которые в связи с пандемией временно запрещено вывозить за пределы страны. Об этом 9 ноября передает Polskie Radio 24.

Флаг Польши

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

В обновленный список входят 325 категорий товаров — в основном, это отдельные лекарства, вакцины и медицинские приборы. В предыдущей, сентябрьской версии списка было 306 категорий товаров.

В новый список впервые вошли применяемые при лечении от тяжелых случаев COVID-19 дозаторы для кислорода и редукторы, смонтированные в кислородные баллоны. В список также включены вакцины против гриппа Influvac Tetra и VaxigripTetra, назальный спрей Fluenz Tetra. Также запрещено вывозить за рубеж пневмококковую вакцину Превенар 13 (сахаридная, конъюгированная, адсорбированная вакцина в виде суспензии для инъекций).

Ограничительные правила, по мнению представителей минздрава Польши, обезопасит республику от возможного дефицита того или иного препарата.