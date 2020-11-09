Екатеринбург, 9 ноября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Назначенный полномочным представителем президента в УрФО Владимир Якушев верно определил проблемы регионов, входящих в округ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Kremlin.ru Владимир Якушев

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После своего назначения Якушев выпустил видеообращение, в котором обозначил два главных вызова для субъектов УрФО: пандемия COVID-19 и падение доходов в регионах.

«Это точная диагностика. У полпредства достаточно широкий инструментарий влияния на политику субъектов, входящих в УРФО, от элементов индикативного планирования до прямых директив главам регионов. Я думаю, Якушев сможет его вполне эффективно использовать», — сказал Орлов.

Эксперт считает, что назначение Якушева — это «весьма адекватное решение». «Он опытный политик, показавший значительную эффективность именно в работе на Урале», — отметил политолог. Кроме того, новый полпред до этого был федеральным министром и губернатором Тюменской области. «Это уникальный сплав компетенций», — добавил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, до Якушева полпредство несколько лет возглавлял экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов, сменивший на этом посту выходца с «Уралвагонзавода» Игоря Холманских. 9 ноября президент Владимир Путин освободил его от должности и назначил на данный пост Якушева.