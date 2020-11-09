Москва, 9 ноября, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Вся российская система здравоохранения мобилизована на борьбу с коронавирусной инфекцией, ситуация остаётся напряжённой. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 9 ноября на заседании президиума координационного совета по борьбе с эпидемией.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в защитном костюме

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Система здравоохранения работает сегодня в мобилизационном формате, подчеркнул он. Так, на прошлой неделе ежедневный прирост случаев заражения превышал 20 тыс.

Из почти 260 тыс. коек для пациентов с коронавирусом заняты 82%. На амбулаторном лечении находятся 75% больных. Дефицит коечного фонда, то есть занятость более 80%, наблюдается в 53 регионах РФ.

«По ним дополнительно принимаются решения по развертыванию», — сказал Мурашко.

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