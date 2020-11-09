Москва, 9 ноября, 2020, 14:16 — ИА Регнум. В России продляется сроком на один год мораторий на плановые проверки медицинских организаций. Об этом 9 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Мировая пандемия

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"Продлим ещё на год мораторий на плановые проверки медицинских организаций», — заявил Мишустин.

Он поручил разработать проект соответствующего федерального закона.