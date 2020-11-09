Белгород, 9 ноября, 2020, 14:14 — ИА Регнум. К установке центральной городской ёлки приступили 9 ноября рабочие на Соборной площади Белгорода. По словам мэра Юрия Галдуна на полное украшение центра гуляний понадобится месяц.

Марина Каширская ИА REGNUM Новогодняя елка

В центре Белгорода рабочие отгородили территорию под ёлку, устанавливают опоры. Уже появился металлический каркас под каток. На украшение Соборной площади понадобиться примерно 30 дней.

«Хотим пораньше создать праздничное настроение в городе», — написал на своей странице в социальной сети градоначальник.

Главная городская ёлка в Белгороде искусственная. В 2019 году она была высотой более 30 метров, со световым шатром.