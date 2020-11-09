Приштина, Сербия, 10 ноября, 2020, 00:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 9 ноября провел встречу с и. о. президента Косово, спикером парламента республики Вьосой Османи. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Kryeministri-ks.net Авдулла Хоти

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Сразу после встречи Хоти рассказал журналистам, что темой обсуждения стали последние события в крае — в первую очередь подтверждение обвинений Специального трибунала по Косово в Гааге в отношении бывших лидеров УЧК (алб. Армия освобождения Косово), занимавших не так давно видные политические позиции в крае, а также пандемия COVID-19.

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Косовский премьер-министр подчеркнул, что Османи согласилась в необходимости вести постоянные консультации с ним для урегулирования сложившейся ситуации, поскольку того требуют занимаемые ими позиции, а также поскольку это необходимо, чтобы доказать устойчивость институтов края перед лицом таких испытаний, как отставка президента и пандемия COVID-19.

Assembly-kosova.org Вьоса Османи

Не будет преувеличением назвать отношения бывших товарищей по партии Авдуллы Хоти и Вьосы Османи враждебными: Османи была исключена из президиума Демократической лиги Косово и ушла из партии именно потому, что яростно критиковала почти все решения Хоти на посту премьер-министра и сам его приход к власти. Тем не менее Османи не отказывается от сотрудничества с Хоти полностью, что доказывает их встреча.