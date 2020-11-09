Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) количество выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения составляет 1343,8 случаев. Это на 9,8% больше, чем в среднем по России (1223,2 человека на 100 тыс. населения). Об этом сообщил 9 ноября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, количество случаев на 100 тыс. населения на 9 ноября 2020 г

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На непочетном первом месте в СЗФО (и пятом по РФ) находится Мурманская область — 2889,7 случаев заражения на 100 тыс. населения.

Превышен общероссийский показатель, как и на прошлой неделе, в следующих регионах Северо-Запада: Архангельская область (2 140,4), Республика Коми (1 838,9), Псковская область (1 385,6), Новгородская область (1 356,2), Санкт-Петербург (1 343,4).

В остальных регионах СЗФО заболеваемость на 100 тысяч населения остается ниже общероссийской: Республика Карелия (1 270,0), Ненецкий АО (1 196,4), Калининградская область (800,4), Ленинградская область (713,7), Вологодская область (681,5).