Москва, 9 ноября, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Пациенты, заболевшие коронавирусной инфекцией, должны получить лекарства без хождения по аптекам. Об этом 9 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Он попросил главу Минздрава РФ и глав регионов лично проверить, как обеспечиваются медучреждения и пациенты, которые лечатся на дому.

«Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно», — сказал премьер-министр.