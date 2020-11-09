Комитет Госдумы одобрил назначение Новака на пост вице-премьера
Москва, 9 ноября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Комитет Госдумы РФ по энергетике поддержал назначение главы Минэнерго РФ Александра Новака на пост заместителя председателя правительства страны. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Александр Новак
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Решение было принято единогласно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин расширил список вице-премьеров РФ до десяти.