Москва, 9 ноября, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать резерв коек для пациентов с коронавирусом. Об этом он заявил 9 ноября на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края Палата для больных COVID-19

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"Для тех пациентов, которым необходима госпитализация, такая возможность должна быть обеспечена. Поэтому во всех регионах нужно создать резерв коек для больных коронавирусом. Ни один заболевший не должен оказаться без помощи», — сказал Мишустин.

Он также поручил проверить, как обеспечиваются лекарствами люди, у которых выявили коронавирус.