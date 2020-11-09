Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. В Петербурге резиденты особой экономической зоны придумали аппарат для моментальной дезинфекции общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Специалист дезинфицирует салон автобуса

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Мобильный гигиенический центр (МГЦ), как утверждается, «в считанные секунды уничтожает болезнетворные микроорганизмы с эффективностью до 99,99%». Аппарат работает в автоматизированном режиме и управляется с удаленного компьютера. Авторство разработки принадлежит компании «АСКМ», которая усовершенствовала аппарат, применяемый для дезинфекции больниц.

Принцип действия МГЦ основан на аэрозольном мелкодисперсном распылении дезинфицирующих средств, что позволяет проводить одновременную обработку воздуха и поверхностей, а также систем вентиляции транспортных средств.

Стоимость обработки одного автобуса вручную в среднем может обойтись в 700 рублей, а аэрозольный метод позволяет сократить эти расходы примерно до 270 рублей, утверждают разработчики. Экономия достигается также за счет автоматизации процессов и снижения расхода дезинфектора.

«В период пандемии транспортные организации несут дополнительные издержки, обусловленные необходимостью более тщательной обработки существующего автопарка. Автоматические системы позволяют существенно снизить затраты на дезинфекцию. Тем самым мы помогаем отечественным транспортным компаниям пережить этот период с минимальными издержками», — заявил соучредитель ООО «АСКМ» Александр Шматков.