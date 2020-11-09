Москва, 9 ноября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. В России планируется газификация населения на уровне охвата в 83,5%. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике.

Kremlin.ru Александр Новак

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"У нас достаточно высокий уровень газификации в стране, порядка 70%, но поставлены задачи по увеличению охвата. По нашей методике, мы должны выйти примерно на уровень 83,5%. Мы подготовили концепцию и дорожную карту ускорения газификации страны», — сказал Новак.

По его словам, в ближайшее время можно будет провести большое совещание по рассмотрению концепции, в рамках которой предлагается изменить подход и обозначить единого исполнителя по газификации и доведению газа до потребителя, как это сделано в электроэнергетике: «Тем самым мы повышаем ответственность исполнителя».