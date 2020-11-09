Москва, 9 ноября, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить регионам дополнительно из федерального бюджета средства на приобретение лекарства для борьбы с COVID-19. Об этом 9 ноября сообщается ан сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Лекарства

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"Выделить дополнительно из федерального бюджета … регионам средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией», — говорится в поручении главы государства.

Уточняется, что доклад должен быть представлен до 10 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября правительство Российской Федерации приняло решение обеспечить бесплатными лекарствами заразившихся коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что препараты для лечения COVID-19 необходимо выдавать больным сразу же после установления диагноза.

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