Москва, 9 ноября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Перестановки в правительстве РФ связаны с ротацией кадров, а не с неисполнением поручений президента страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Указ

«Нет, это ротационный процесс», — сказал Песков.

По его словам, процесс исполнения поручений главы государства контролируется «непосредственно в самом Белом доме», а также контрольным управлением президента, поскольку это одна из основных функций контрольного управления.

Песков подчеркнул, что вся статистика ведётся именно в этом отделе и представляется президенту на постоянной основе, а исполнение поручений находится в «абсолютном приоритете» у главы правительства РФ Михаила Мишустина.