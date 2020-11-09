Вашингтон, 9 ноября, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Одним из первых приоритетов Джо Байдена в случае его избрания на пост президента будет введение масочного режима по всей стране путем работы с губернаторами. По заверению Байдена, если они откажутся, то он пойдет к мэрам и руководителям округов и получит соответствующие распоряжения от них, сообщает Fox News.

Gage Skidmore Джо Байден

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Медицинский эксперт Марк Сигел считает, что маски необходимо носить должным образом как в помещении, так и на открытом воздухе, особенно когда люди находятся слишком близко друг к другу, однако карательный подход к ношению масок может иметь противоположный эффект от того, что намеревается сделать вероятная будущая администрация.

Сигел подчеркивает, что, считая маски очень полезными, он беспокоится по поводу введения штрафов и иных санкций за отсутствие маски. Такие меры «могут привести к еще большему восстанию против этого», говорит эксперт.

Он отметил, что использование масок должно определяться исходя из того, насколько велик риск заражения коронавирусом в конкретном районе, а не предписываться повсеместно.