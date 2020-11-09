Санкт-Петербург, 9 ноября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев все же посетит Мариинский дворец, чтобы выступить перед депутатами Заксобрания и ответить на их вопросы о пандемии коронавируса и борьбе с ней. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в городском парламенте.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

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Решение о том, чтобы позвать Эргашева на «Час правительства» 11 ноября, приняли на Совете фракций в понедельник. До этого парламентская оппозиция долгие месяцы многократно требовала присутствия Эргашева и указывала на странность его нежелания выступить в ЗакСе.

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Эргашев отвечает за социальную политику, здравоохранение и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

«Речь пойдет о ситуации, сложившейся в Санкт-Петербурге в связи с распространением коронавирусной инфекции, и мерах, принимаемых в городе для борьбы с пандемией», — уточнили в ЗакСе.

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Напомним, в Петербурге к 8 ноября установился худший показатель среди российских регионов по распространению коронавируса — коэффициент 1,28. С 30 октября суточный показатель по новым случаям заражения увеличился на 75% — до 1,4 тыс. случаев.

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По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в связи с ростом заболеваемости в город отправили делегацию, включая первого заместителя министра здравоохранения Игоря Каграманяна и помощницу министра Оксану Гусеву.