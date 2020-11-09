Воронеж, 9 ноября, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту убийства военнослужащих на территории военного аэродрома «Балтимор» возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц и о хищении оружия, сообщили 9 ноября в пресс-службе Следственного комитета России. Подозреваемым назван военнослужащий войсковой части 45 117 рядовой Антон Макаров.

George Hodan Суд

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"По данным следствия, 9 ноября 2020 года в 5 часов 30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета России.

По делу назначен ряд экспертиз, в том числе для установления психического состояния подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 ноября в результате стрельбы на территории военного аэродрома в Воронеже три человека погибли, один ранен. Стрелявший солдат-срочник с места происшествия скрылся, его ищут.