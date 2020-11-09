Москва, 9 ноября, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об освобождении от должностей четырёх министров правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Перед началом совещания с вице-премьерами, глава правительства рассказал о кадровых изменениях.

«Президент поддержал наши предложения по отставке ряда министров. Речь идёт о министре транспорта Евгении Ивановиче Дитрихе, министре строительства и ЖКХ Владимире Владимировиче Якушеве, министре природных ресурсов и экологии Дмитрии Николаевиче Кобылкине», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент отправил в отставку несколько министров правительства РФ.